Трэйси Макгрэйди не поверил, что его номинировали на включение в Зал славы

Экс-игрок "Торонто", "Орланда" и "Хьюстона" Трэйси Макгрэйди поначалу не поверил, что он вошел в число кандидатов на включение в Зал славы баскетбола. Бывший защитник узнал об этом в эфире канала ESPN, куда он был приглашен для обсуждения списка номинантов.
– Да ладно! Не может быть, – ответил Макгрэйди, когда ведущая сообщила ему новость. – Никогда не думал, что мы зайдем так далеко.
Напомним, что за свою карьеру 37-летний баскетболист семь раз участвовал в Матчах звезд. В сезоне-2013/14 он стал чемпионом НБА в составе "Сан-Антонио". Общепризнанно, что полностью реализовать свой талант Макгрэйди помешали травмы.
Трэйси Макгрэйди, Крис Уэббер и Бен Уоллес номинированы на включение в Зал славы баскетбола
zhenka20021981
Экс-игрок "Торонто", "Орланда")))))
18:34 22 декабря