17:43 22 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

Трэйси Макгрэйди не поверил, что его номинировали на включение в Зал славы

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Экс-игрок "Торонто", "Орланда" и "Хьюстона" Трэйси Макгрэйди поначалу не поверил, что он вошел в число кандидатов на включение в Зал славы баскетбола. Бывший защитник узнал об этом в эфире канала ESPN, куда он был приглашен для обсуждения списка номинантов.

– Да ладно! Не может быть, – ответил Макгрэйди, когда ведущая сообщила ему новость. – Никогда не думал, что мы зайдем так далеко.

Напомним, что за свою карьеру 37-летний баскетболист семь раз участвовал в Матчах звезд. В сезоне-2013/14 он стал чемпионом НБА в составе "Сан-Антонио". Общепризнанно, что полностью реализовать свой талант Макгрэйди помешали травмы.

Трэйси Макгрэйди, Крис Уэббер и Бен Уоллес номинированы на включение в Зал славы баскетбола 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zhenka20021981

Экс-игрок "Торонто", "Орланда")))))

18:34 22 декабря

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