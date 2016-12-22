Трэйси Макгрэйди не поверил, что его номинировали на включение в Зал славы

Экс-игрок "Торонто", "Орланда" и "Хьюстона" Трэйси Макгрэйди поначалу не поверил, что он вошел в число кандидатов на включение в Зал славы баскетбола. Бывший защитник узнал об этом в эфире канала ESPN, куда он был приглашен для обсуждения списка номинантов.

– Да ладно! Не может быть, – ответил Макгрэйди, когда ведущая сообщила ему новость. – Никогда не думал, что мы зайдем так далеко.

Напомним, что за свою карьеру 37-летний баскетболист семь раз участвовал в Матчах звезд. В сезоне-2013/14 он стал чемпионом НБА в составе "Сан-Антонио". Общепризнанно, что полностью реализовать свой талант Макгрэйди помешали травмы.

Трэйси Макгрэйди, Крис Уэббер и Бен Уоллес номинированы на включение в Зал славы баскетбола