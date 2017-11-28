Тренера "Мемфиса" уволили из-за разногласий с Газолем

Главного тренера "Мемфиса" Дэвида Фицдэйла отправили в отставку не из-за результатов команды, а из-за разногласий с игроком, сообщает Draft Express. Отмечается, что наставник уже несколько лет имеет непростые отношения с главной звездой клуба Марком Газолем.

Скорее всего, если бы не конфликт, Фицдэйл остался бы у руля "Гризлиз". На данный момент у команды серия поражений из 8 матчей кряду, команда идет на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Фицдэйл возглавил "Мемфис" в 2016 году после 8 сезонов в "Майами" в качестве ассистента.