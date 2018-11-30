Тренер НБА: "Нельзя назначать сексуальную женщину тренером"

Сайт SB Nation приводит слова тренера клуба НБА, пожелавшего остаться неназванным, который убежден, что клубам не стоит назначать женщину на должность главного тренера.

"Нельзя назначать привлекательную женщину тренером. Игроки будут пытаться тр****ть ее каждый день.

По большей части НБА – это невероятно сексистское место. Я слышу, как игроки говорят о женщинах. У меня у самого есть дочь, и то, что они говорят, меня возмущает. Но в этом нет ничего нового. Ситуация такая же, как была много лет назад. В нашем обществе мужчины чувствуют себя неуютно, работая под руководством женщин, и у некоторых наших игроков были бы с этим проблемы" – цитирует тренера портал.