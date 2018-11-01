Тренер "Миннесоты" - о 50-ти очках Роуза: "Он один из самых ментально сильных людей из всех, кого я встречал"

Тренер "Миннесоты" Том Тибодо прокомментировал достижение защитника Деррика Роуза, который в матче регулярного чемпионата НБА с "Ютой Джаз" (128:125) набрал рекордные в карьере 50 очков. Роуз стал самым результативным игроком встречи.

- У него есть мужество, смирение, и характер, - приводит ESPN слова Тибодо. - Он прошел через много невзгод. Он, возможно, один из самых ментально сильных людей, с которыми я когда-либо сталкивался.

30-летний Роуз реализовал 19 из 31 броска с игры, 4 из 7 трехочковых, 8 из 11 штрафных. Также игрок отметился 6 передачами, 4 подборами, 2 перехватами и блок-шотом.

До этого лучшим результатом Роуза были 42 очка в составе "Чикаго" - это произошло в игре против "Индианы" 18 марта 2011 года.

Роуз заработал рекордные в карьере 50 очков