Тренер "Кливленда" верит в Джей Ар Смита и выпустит его в стартовой пятерке

Главный тренер "Кливленда" Тайрон Лю отметил, что защитник Джей Ар Смит не утратил его доверия. Игрок выйдет в стартовой пятерке на второй матч с "Голден Стэйт".

- Джей Ар выйдет в стартовой пятерке. Я по-прежнему верю в него, - приводит The Score слова Лю. - Он может справиться с чем угодно. Когда все начинают списывать его со счетов, тогда он обычно дает о себе знать. Он точно сохранит место в старте.

В первом матче финала НБА против "Голден Стэйт" игрок имел возможность принести победу своей команде, сделав подбор на чужом кольце после исполнения штрафного. Вместо этого он увел мяч к центру площадки.