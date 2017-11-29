Тренер "Клипперс" считает Лонзо Болла виновным в травме Гриффина

Главный тренер "Клипперс" Док Риверс заявил, что в травме лидера команды Блэйка Гриффина виноват новичок "Лейкерс" Лонзо Болл. Напомним, что Гриффин пропустит как минимум 8 недель из-за травмы колена.
– Да, там был игровой момент, – сказал Риверс на пресс-конференции. – Лонзо хотел отобрать мяч, но получилось, что толкнул на Гриффина кого-то. Он стал главным фактором травмы Блэйка.
With @blakegriffin32 likely to be out for 8 weeks, #TheStarters debate if the Clippers should just go ahead and blow it up. pic.twitter.com/eXtXFQKsDg– The Starters (@TheStarters) 28 ноября 2017 г.