Тренер "Клипперс" считает Лонзо Болла виновным в травме Гриффина

Главный тренер "Клипперс" Док Риверс заявил, что в травме лидера команды Блэйка Гриффина виноват новичок "Лейкерс" Лонзо Болл. Напомним, что Гриффин пропустит как минимум 8 недель из-за травмы колена.

– Да, там был игровой момент, – сказал Риверс на пресс-конференции. – Лонзо хотел отобрать мяч, но получилось, что толкнул на Гриффина кого-то. Он стал главным фактором травмы Блэйка.