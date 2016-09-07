Тренер "Клипперс" надеется на возвращение Пирса

Главный тренер "Клипперс" Док Риверс надеется, что форвард Пол Пирс​ проведет 19-й сезон в карьере. 38-летний американец пока не определился по поводу завершения карьеры.

- Летом Пол то собирался вернуться, то завершить карьеру, - цитирует ESPN Риверса. - Думаю, что он имеет право на это. Прошлый сезон выдался не лучшим для него. Не думаю, что он хочет завершить карьеру таким образом. Так что надеюсь, что именно поэтому он вернется. Тем не менее Пирс все еще может изменить свое решение на следующей неделе. Нам просто остается ждать. Сказал ему, что если увижу его в тренировочном лагере, то буду считать, что он в игре. Уверен, что он может еще выступать на высоком уровне.