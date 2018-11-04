Трехочковый Оладипо принес "Индиане" победу над "Бостоном". Видео

"Индиана" одержала победу над "Бостоном" в матче регулярного чемпионата НБА - 102:101. Защитник "Пэйсерс" Виктор Оладипо сделал дабл-дабл - 24 очка и 12 подборов.

Оладипо принес победу команде, забросив трехочковый за 3 секунды до финальной сирены.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Бостон" - 102:101 (18:28, 27:17, 27:27, 30:29)

И: Оладипо (24+12 подборов), Эванс (17), Богданович (16).

Б: Моррис (23), Ирвинг (18), Татум (14).