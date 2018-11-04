Трехочковый Оладипо принес "Индиане" победу над "Бостоном". Видео

"Индиана" одержала победу над "Бостоном" в матче регулярного чемпионата НБА - 102:101. Защитник "Пэйсерс" Виктор Оладипо сделал дабл-дабл - 24 очка и 12 подборов.
Оладипо принес победу команде, забросив трехочковый за 3 секунды до финальной сирены.
НБА
Регулярный чемпионат
"Индиана" - "Бостон" - 102:101 (18:28, 27:17, 27:27, 30:29)
И: Оладипо (24+12 подборов), Эванс (17), Богданович (16).
Б: Моррис (23), Ирвинг (18), Татум (14).
.@VicOladipo with the game-winning three to take down the Celtics 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/u2aB13cTCa– NBA on ESPN (@ESPNNBA) 4 ноября 2018 г.
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