Трехочковый Джеймса с сиреной принес "Кливленду" победу над "Индианой"

В пятом матче первого раунда плей-офф НБА "Кливленд" обыграл "Индиану" - 98:95. Победу "Кавальерс" принес трехочковый бросок Леброна Джеймса одновременно с сиреной. Отметим, что "Пэйсерс" вел "+10", а в начале четвертой четверти уже "Кливленд" имел перевес в 11 очков, однако в самой концовке гости сравняли счет. Тем не менее, победу одержали хозяева и вышли вперед в серии 3-2.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

"Кливленд" - "Индиана" - 98:95 (23:25, 26:31, 32:17, 17:22)

К: Джеймс (44 + 10 подборов), Корвер (19), Лав (11 + 10 подборов).

И: Сабонис (22), Янг (16), Стивенсон (12), Оладипо (12 + 12 подборов).

Счет в серии: 3-2