Травма Джей.Ар. Смита оказалась несерьезной

Защитник "Кливленда" Джей.Ар. Смит должен со дня на день вернуться в строй после травмы колена, сообщает клубная пресс-служба. Баскетболист получил повреждение, неудачно приземлившись на ногу в матче регулярного чемпионата НБА против "Торонто" (116:112). Тем не менее, он точно не примет участия в поединке с "Нью-Йорком", который состоится сегодня ночью (начало – в 04.00 по московскому времени).

Смит уже пропускал три игры в нынешнем сезоне из-за проблем с лодыжкой. В 16 играх регулярки защитник в среднем набирал 7,8 очка, делая 2,1 подбора, 1,5 перехвата и 1,3 передачи.