Трамп не станет принимать в Белом доме чемпиона НБА

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни "Кливленд", ни "Голден Стэйт" не будут приглашены в Белый дом в случае победы в финале плей-офф НБА. После трех матчей счет в серии до четырех побед - 3-0 в пользу "Уорриорз".

4 июня Трамп отменил визит чемпиона НФЛ "Филадельфии Иглз", которые победили в феврале в Супербоуле. Лишь несколько игроков команды собирались прийти в Белый дом. 5 июня лидеры "Кливленда" и "Голден Стэйт" Леброн Джеймс и Стефен Карри заявили, что откажутся от посещения Белого дома в случае победы их команд.

- Я не приглашу их. Ни Леброна Джеймса, ни Стефена Карри, - цитирует Axios Трампа. - Мы не будем приглашать ни одну команду (из числа участников финала плей-офф НБА. - Прим. "СЭ"). У нас есть другие команды, которые придут в гости. Думаю, мы примем "Вашингтон". Посмотрим.

Если они не хотят быть здесь, в величайшем месте на Земле, то и я не хочу, чтобы они были тут.

Первоначальной причиной конфликта между Трампом и американскими спортсменами стало формальное "неуважение" игроков НФЛ к гимну США – во время его исполнения перед матчами игроки вставали на колено, поднимали сжатый кулак или оставались в раздевалке в знак протеста. Первым стал игрок "Сан-Франциско" Колин Коперник, который встал на колено, выражая недовольство действиями полиции по отношению к темнокожему населению.

Четвертый матч серии между "Кливлендом" и "Голден Стэйт" состоится в ночь на 9 июня.