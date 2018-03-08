"Торонто" выиграл у "Детройта", "Чикаго" одолел "Мемфис"

"Торонто" в овертайме переиграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА (121:119 ОТ). В других встречах "Чикаго" оказался сильнее "Мемфиса", а "Милуоки" проиграл "Хьюстону".

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Торонто" - 119:121 ОТ (23:27, 36:18, 25:40, 30:29, 5:7)

Д: Гриффин (31), Буллок (21), Эннис (14)

Т: Дерозан (42), Пауэлл (17), Лаури (15)

"Чикаго" - "Мемфис" - 119:110 (30:22, 34:29, 26:24, 29:35)

Ч: Маркканен (22), Данн (21), Лавин (21)

М: Брукс (29), Маклемор (17), Газоль (17)

"Милуоки" - "Хьюстон" - 99:110 (22:24, 24:34, 30:29, 23:23)

М: Адетокумбо (30), Миддлтон (18 + 12 подборов), Браун (15)

Х: Харден (26), Гордон (18), Пол (16 + 11 передач)