"Торонто" выиграл у "Детройта", "Чикаго" одолел "Мемфис"

"Торонто" в овертайме переиграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА (121:119 ОТ). В других встречах "Чикаго" оказался сильнее "Мемфиса", а "Милуоки" проиграл "Хьюстону".
НБА
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Торонто" - 119:121 ОТ (23:27, 36:18, 25:40, 30:29, 5:7)
Д: Гриффин (31), Буллок (21), Эннис (14)
Т: Дерозан (42), Пауэлл (17), Лаури (15)
"Чикаго" - "Мемфис" - 119:110 (30:22, 34:29, 26:24, 29:35)
Ч: Маркканен (22), Данн (21), Лавин (21)
М: Брукс (29), Маклемор (17), Газоль (17)
"Милуоки" - "Хьюстон" - 99:110 (22:24, 24:34, 30:29, 23:23)
М: Адетокумбо (30), Миддлтон (18 + 12 подборов), Браун (15)
Х: Харден (26), Гордон (18), Пол (16 + 11 передач)