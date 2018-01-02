"Торонто" в овертайме победил "Милуоки", Дерозан набрал рекордные 52 очка

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме победил "Милуоки" со счетом 131:127.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Демар Дерозан, на счету которого 52 очка. Отметим, что это рекорд клуба по результативности. Предыдущее достижение принадлежало Винсу Картеру и Терренсу Россу, которые набирали за "Торонто" по 51 очку.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Милуоки" - 131:127 OT (35:30, 25:26, 28:28, 26:30, 17:13)

Т: Дерозан (52), Лоури (26), Ванвлит (11), Ибака (11).

М: Бледсо (29), Адетокунбо (26), Миддлтон (18).