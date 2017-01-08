"Торонто" уступил "Чикаго", "Оклахома-Сити" прервал серию поражений благодаря трипл-даблу Уэстбрука

"Чикаго" в овертайме переиграл "Торонто" (123:118 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативны игроком встречи с 42 очками стал защитник "Буллз" Джимми Батлер. Разыгрывающему канадцев Кайлу Лоури не хватило одного подбора до трипл-дабла. Для "Рэпторс" поражение стало 12-м в сезоне. "Чикаго" одержал третью победу кряду и поднялся на восьмую позицию на "Востоке".

В другом поединке "Оклахома-Сити" переиграл "Денвер" (121:106), прервав серию из трех поражений. Лидер "Тандер" Расселл Уэстбрук оформил свой 17-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. Его команда идет седьмой в таблице Западной конференции. "Денвер" - десятый.

"Миннесота" на своей площадке уступила "Юте" - 92:94. Дабл-даблами отметились форвард хозяев Карл-Энтони Таунс и центровой "Джаз" Руди Гобер. Команда из Солт-Лейк-Сити поднялась на пятую позицию на "Западе". "Волки" опустились на последнее место.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Торонто" - 123:118 OT (29:28, 19:33, 26:25, 33:21, 16:11)

Ч: Дж. Батлер (42 + 10 подборов), Уэйд (20 + 7 передач), Макдермотт (17 + 10 подборов), Миротич (12 + 9 подборов).

Т: Дерозан (36 + 8 подборов), Лоури (27 + 12 передач + 9 подборов), Валанчюнас (14 + 7 подборов), Джозеф (14).

"Оклахома-Сити" – "Денвер" - 121:106 (24:22, 36:38, 28:20, 33:26)

О: Уэстбрук (32 + 17 подборов + 11 передач), Адамс (16), Оладипо (15), Кантер (14), Роберсон (13 + 8 подборов).

Д: У. Чендлер (24 + 7 подборов) Бартон (21 + 7 подборов), Галлинари (15 + 7 подборов), Дж. Нельсон (13 + 8 передач), Нуркич (11 + 10 подборов), Артур (10).

"Миннесота" – "Юта" - 92:94 (24:25, 24:22, 32:22, 12:25)

М: Лавин (24 + 9 подборов), Таунс (18 + 15 подборов), Уиггинс (16), Рубио (12 + 7 передач), Дженг (11 + 8 подборов).

Ю: Джордж Хилл (19 + 7 передач), Хэйворд (16), Фэйворс (15), Лайлс (13), Гобер (12 + 13 подборов).