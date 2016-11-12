22:19 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Торонто" сыграет с "Нью-Йорком" в форме "Хаскис"

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"Торонто" проведет тематический вечер во время матча регулярного чемпионата с "Нью-Йорком". "Рэпторс" будут чествовать своих предшественников – "Хаскис", первую баскетбольную команду из этого канадского города. "Торонто Хаскис" просуществовали с 1946 по 1947 год. Именно с их матча против "Никс" отсчитывается история НБА.

"Рэпторс" выйдут на игру в синей форме, а на корт будет нанесен логотип "Хаскис". Встреча пройдет сегодня ночью, начало – в 03.30 по московскому времени.

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