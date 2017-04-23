"Торонто" сравнял счет в серии с "Милуоки"

"Торонто" переиграл в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НБА "Милуоки" со счетом 87:76. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан, набравший 33 очка.

Счет в серии стал равным – 2-2.

НБА

Плей-офф

Четвертый матч

1/8 финала

"Милуоки" – "Торонто" – 76:87 (19:19, 22:22, 17:23, 18:23)

М: Снелл (19), Адетокумбо (14), Монро (14).

Т: Дерозан (33), Лоури (18), Пауэлл (12).

Счет в серии – 2-2 (97:83, 100:106, 104:77)