"Торонто" сравнял счет в серии с "Милуоки"

"Торонто" переиграл в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НБА "Милуоки" со счетом 87:76. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан, набравший 33 очка.
Счет в серии стал равным – 2-2.
НБА
Плей-офф
Четвертый матч
1/8 финала
"Милуоки" – "Торонто" – 76:87 (19:19, 22:22, 17:23, 18:23)
М: Снелл (19), Адетокумбо (14), Монро (14).
Т: Дерозан (33), Лоури (18), Пауэлл (12).
Счет в серии – 2-2 (97:83, 100:106, 104:77)
djavdet
Наконец-то Кейси засуетился и вывел литовца из старта. Еще бы объяснения получить по поводу маринования Пауэлла на лавке.
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