05:44 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Торонто" разгромил "Миннесоту"

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"Торонто" нанес крупное поражение "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 124:110. Самым результативным игроком встречи стал защитник уступившей команды Зак Лавин, набравший 29 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Миннесота" – 124:110 (22:32, 37:27, 29:30, 36:21)

Т: Дерозан (27), Лоури (25 + 11 передач), Валанчюнас (20 + 10 подборов).

М: Лавин (29), Уиггинс (25), Таунс (17 + 11 подборов).

"Вашингтон" – "Денвер" – 92:85 (18:29, 29:23, 28:21, 17:12)

В: Бил (26), Моррис (15), Уолл (15).

Д: Йокич (17 + 11 подборов), Галлинари (14), Нуркич (13).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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