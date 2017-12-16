"Торонто" разгромил "Бруклин", Мозгов набрал 7 очков

"Торонто" обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 120:87. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан, набравший 31 очко. Кайл Лоури сделал трипл-дабл - 10 очков, 10 подборов и 12 передач.

Российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов провел на площадке 16 минут, за которые набрал 7 очков. Он реализовал 2 двухочковые попытки из 5 и 3 штрафных. Также на его счету 4 подбора, 2 передачи и 1 блок.

В еще одном поединке "Вашингтон" обыграл "Клипперс" - 100:91.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Бруклин" - 120:87 (30:20, 28:24, 33:20, 29:23)

Т: Дерозан (31), Ибака (18), Валанчунас (14), Лоури (10+10 подборов+12 передач).

Б: Стаускас (22), Уайтхэд (13), Окафор (10).

"Вашингтон" - "Клипперс" - 100:91 (25:18, 23:25, 27:21, 25:27)

В: Скотт (22), Бил (20), Уолл (15).

К: Уилльямс (23), Эванс (15), Джордан (12+16 подборов).