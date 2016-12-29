"Торонто" проиграл "Голден Стэйт", несмотря на 29 очков Дерозана

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" на своей площадке нанес поражение "Торонто" – 121:111. Отметим, что хозяева набрали 41 очков уже в первой четверти. Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал защитник канадцев Демар Дерозан.

Дабл-даблами в составе "Воинов" отметились Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин. Для калифорнийцев эта победа стала первой после рождественского поражения от "Кливленда" (109:108). У "Рэпторс" прервалась серия из четырех побед.

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" – "Торонто" – 121:111 (42:17, 30:38, 32:32, 17:24)

Г: Ст. Карри (28 + 7 подборов + 7 передач), Дюрант (22 + 17 подборов + 7 передач), К. Томпсон (21), Др. Грин (14 + 10 передач), Игуодала (11).

Т: Дерозан (29), Лоури (27 + 11 передач), Росс (24 + 7 подборов), Кэрролл (13 + 7 подборов).