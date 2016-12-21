"Торонто" победил "Бруклин", "Нью-Йорк" взял верх над "Индианой"

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА победил "Бруклин" со счетом 116:104. Самым результативным у хозяев стал Кайл Лоури – 23 очка. в составе гостей 19 очков набрал Рондэй Холлис-Джефферсон.

"Нью-Йорк" взял верх над "Индианой" – 118:111. Самым результативным в составе хозяев стал Кармело Энтони, набравший 35 очков. В составе "Индианы" по 21 очку набрали Таддеус Янг и Майлз Тернер.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Бруклин" – 116:104 (29:23, 35:23, 27:26, 25:32)

Т: Лоури (23), Кэрролл (17).

Б: Холлис-Джефферсон (19), Лин (12).

"Нью-Йорк" – "Индиана" - 118:111 (20:24, 34:35, 30:28, 34:24)

Н: Энтони (35), Роуз (24).

И: Янг (21), Тернер (21), Тиг (17).