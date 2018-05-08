"Торонто" - первая за 49 лет команда, которая выиграла конференцию, но уступила всухую в плей-офф до финала

"Торонто" стал первой почти за полвека командой в НБА, которая выиграла регулярную часть чемпионата в одной из конференций, а потом вылетела в плей-офф, уступив всухую, не дойдя до финала конференции. Как сообщает The Score, в последний раз такая участь настигла в 1969 году "Балтимор", который проиграл "Нью-Йорку" 0-4 в Восточной конференции.

Напомним, что "Торонто" выиграл свою конференцию, победив в 59 матчах из 82. Однако во втором раунде серии плей-офф канадцы проиграли "Кливленду" всухую – 0-4.