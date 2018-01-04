"Торонто" одолел "Чикаго", "Индиана" проиграла "Милуоки"

В матче регулярного чемпионата НБА "Торонто" обыграл в гостях "Чикаго" со счетом 124:115.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Торонто" – 115:124 (31:21, 28:35, 31:34, 25:34)

Ч: Холидей (26), Маркканен (22), Миротич (20), Валентайн (14), Лопес (12), Грант (11).

Т: Дерозан (35), Райт (25), Лоури (16), Ибака (16), Ванвлит (13).

"Милуоки" – "Индиана" – 122:101 (34:26, 28:26, 31:24, 29:25)

М: Адетокунбо (31), Миддлтон (27), Брогдон (17), Мейкер (12).

И: Сабонис (24), Коллисон (17), Стивенсон (15), Богданович (13), Джозеф (10).