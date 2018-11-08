"Торонто" обыграл "Сакраменто" и продолжает лидировать на Востоке

"Сакраменто" уступил "Торонто" (105:114) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Ленард - 25 очков и 11 подборов. 14 очков и 14 подборов в активе Сержа Ибаки. Также дабл-дабл у Йонаса Валанчюнаса - 11 очков, 10 подборов. У хозяев звание лучшего снайпера с 24 очками поделили Уилли Коули-Стайн и Бадди Хилд.

"Торонто" уверенно лидирует в Восточной конференции - 11 побед и одно поражение. "Сакраменто" занимает восьмую позицию на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" (США) - "Торонто" (Канада) - 105:114 (26:29, 25:35, 27:30, 27:20)

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