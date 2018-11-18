"Торонто" обыграл "Чикаго", "Филадельфия" - "Шарлотт"

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Филадельфия" - 119:122 ОТ (30:42, 26:21, 30:19, 24:28, 9:12)

"Индиана" - "Атланта" - 97:89 (25:24, 22:32, 26:16, 24:17)

"Нью-Орлеан" - "Денвер" - 125:115 (37:35, 33:32, 28:21, 27:27)

"Орландо" - "Лейкерс" - 130:117 (25:31, 37:22, 38:28, 30:36)

"Бостон" - "Юта" - 86:98 (20:29, 25:21, 17:27, 24:21)

"Хьюстон" - "Сакраменто" - 132:112 (36:29, 35:30, 38:27, 23:26)

"Чикаго"​ - "Торонто" - 83:122 (18:27, 26:30, 12:32, 27:33)

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