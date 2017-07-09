"Торонто" обменял Кэрролла в "Бруклин" к Мозгову

Форвард "Торонто" Демарре Кэрролл продолжит карьеру в "Бруклине", утверждает ESPN. Также "Нетс" получал защищенный в лотерее пик первого раунда драфта-2018 и один пик второго раунда. Взамен в Канаду переберется центровой Джастин Хэмилтон.

Кэрролл перешел в "Торонто" из "Атланты" в 2015 году на правах свободного агента. Его контракт рассчитан еще на два сезона, за которые 30-летний ветеран заработает 30 миллионов долларов. После продления соглашений с Кайлом Лоури и Сержем Ибакой "Рэпторз" стараются разгрузить зарплатную ведомость, чем и объясняется данный обмен.

В минувшем сезоне Кэрролл принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 8,9 очка и делая 3,8 подбора. Также на его счету 4,2 очка и 2,7 подбора в 10 играх плей-офф.

Хэмилтон перешел в "Бруклин" прошлым летом, его предыдущим клубом была испанская "Валенсия". 27-летний центровой принял участие в 64 матчах регулярки, в среднем набира 6,9 очка и делая 4,1 подбора.

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