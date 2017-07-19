19:04 | Баскетбол — НБА

"Торонто" не ищет варианты по обмену Валанчюнаса

Президент "Торонто" Масаи Уджири заявил, что клуб не пытается избавиться от центрового Йонаса Валанчюнаса, чтобы освободить место под потолком зарплат. Руководитель отметил, что в клубе довольны игрой литовского баскетболиста.

– Мы обсуждали с его агентом несколько вариантов развития команды, – цитирует TSN Уджири. – Мы довольны игрой Валанчюнаса и не пытаемся его обменять. Будем честными, было несколько сценариев, когда мы пытались освободить место под потолком зарплат. Но сейчас мы довольны своей командой.

Напомним, что за клуб он играет с 2012 года. В прошлом сезоне литовец провел 80 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 12,0 очка и делая по 9,5 подбора. Ранее сообщалось, что "Рэпторз" предлагали 25-летнего баскетболиста пяти клубам НБА, однако все отказались от обмена.

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