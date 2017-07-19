"Торонто" не ищет варианты по обмену Валанчюнаса

Президент "Торонто" Масаи Уджири заявил, что клуб не пытается избавиться от центрового Йонаса Валанчюнаса, чтобы освободить место под потолком зарплат. Руководитель отметил, что в клубе довольны игрой литовского баскетболиста.

– Мы обсуждали с его агентом несколько вариантов развития команды, – цитирует TSN Уджири. – Мы довольны игрой Валанчюнаса и не пытаемся его обменять. Будем честными, было несколько сценариев, когда мы пытались освободить место под потолком зарплат. Но сейчас мы довольны своей командой.

Напомним, что за клуб он играет с 2012 года. В прошлом сезоне литовец провел 80 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 12,0 очка и делая по 9,5 подбора. Ранее сообщалось, что "Рэпторз" предлагали 25-летнего баскетболиста пяти клубам НБА, однако все отказались от обмена.