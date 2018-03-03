"Торонто" на выезде обыграл "Вашингтон", "Даллас" уступил "Чикаго"

"Милуоки" на своем паркете уступил "Индиане" в матче регулярного чемпионата НБА (96:103). В другой встрече "Денвер" на выезде обыграл "Мемфис" (108:102), "Чикаго" переиграл "Даллас" (108:100), а "Вашингтон" проиграл "Торонто" (95:103).
НБА
Регулярный чемпионат
"Милуоки" - "Индиана" - 96:103 (21:18, 25:27, 21:33, 29:25)
М: Мидлтон (30), Адетокумбо (24 + 10 подборов), Бледсоу (15)
И: Оладипо (21), Стивенсон (16), Богданович (14)
"Мемфис" - "Денвер" - 102:108 (29:35, 25:28, 26:28, 22:17)
М: Газоль (22), Мартин (16), Брукс (13)
Д: Харрис (26), Бартон (24), Миллсэп (15)
"Чикаго" - "Даллас" - 108:100 (24:32, 23:17, 31:36, 30:15)
Ч: Портис (22), Данн (18), Маркканен (17 + 12 подборов)
Д: Барнс (26), Смит (25), Новицки (18)
"Вашингтон" - "Торонто" - 95:102 (27:19, 20:32, 27:26, 21:25)
В: Портер (24), Бил (23), Моррис (15)
Т: Дерозан (23), Майлз (20), Ванвлит (12)
Дополнительная информация
- Даллас Маверикс
- Денвер Наггетс
- Индиана Пэйсерс
- Торонто Рэпторз
- Вашингтон Уизардз
- Мемфис Гризлиз
- Чикаго Буллз
- Милуоки Бакс