"Торонто" на выезде обыграл "Вашингтон", "Даллас" уступил "Чикаго"

"Милуоки" на своем паркете уступил "Индиане" в матче регулярного чемпионата НБА (96:103). В другой встрече "Денвер" на выезде обыграл "Мемфис" (108:102), "Чикаго" переиграл "Даллас" (108:100), а "Вашингтон" проиграл "Торонто" (95:103).

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Индиана" - 96:103 (21:18, 25:27, 21:33, 29:25)

М: Мидлтон (30), Адетокумбо (24 + 10 подборов), Бледсоу (15)

И: Оладипо (21), Стивенсон (16), Богданович (14)

"Мемфис" - "Денвер" - 102:108 (29:35, 25:28, 26:28, 22:17)

М: Газоль (22), Мартин (16), Брукс (13)

Д: Харрис (26), Бартон (24), Миллсэп (15)

"Чикаго" - "Даллас" - 108:100 (24:32, 23:17, 31:36, 30:15)

Ч: Портис (22), Данн (18), Маркканен (17 + 12 подборов)

Д: Барнс (26), Смит (25), Новицки (18)

"Вашингтон" - "Торонто" - 95:102 (27:19, 20:32, 27:26, 21:25)

В: Портер (24), Бил (23), Моррис (15)

Т: Дерозан (23), Майлз (20), Ванвлит (12)