"Торонто" и "Клипперс" интересуются Галлинари

Сразу несколько клубов проявляют интерес к форварду "Денвера" Данило Галлинари, утверждает ESPN. В их число входят "Клипперс" и "Торонто". "Наггетс" могут обменять 28-летнего баскетболиста, так как уже летом он может стать неограниченно свободным агентом, если воспользуется опцией в своем контракте.

В нынешнем сезоне Галлинари принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 17,2 очка, делая 4,9 подбора и 2,2 передачи. Он является лучшим снайпером "Денвера". Причем форвард не играет с 1 февраля из-за травмы паха и, скорее всего, не вернется на паркет даже после Матча звезд.