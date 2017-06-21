Топ-10 лучших игр Мозгова

"Лейкерс" планирует обменять двух своих игроков – центрового Тимофея Мозгова и защитника Д’Анджело Расселла – в "Бруклин".

Напомним, 30-летний россиянин перешел в "Лейкерс" летом прошлого года из "Кливленда" после чемпионского сезона. Стоимость подписанного контракта – 64 миллиона долларов за четыре года. Он стал самым высокооплачиваемым представителем России в НБА. В прошлом сезоне Мозгов сыграл в 54 матчах, набирая в среднем по 7,4 очка.

Представляем подборку Топ-10 лучших игр Тимофея Мозгова за всю карьеру.

МОЗГОВ В "БРУКЛИНЕ". ЛЕБРОН – В "ЛЕЙКЕРС"?