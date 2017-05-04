Тони Паркер выбыл до конца сезона

Лидер "Сан-Антонио" Тони Паркер выбыл из строя на длительный срок. Как сообщает официальный сайт техасского клуба, француз прошел обследование, которое выявило разрыв сухожилия четырехглавой мышцы левого бедра. Таким образом, в нынешнем сезоне Паркер точно не сыграет.

Точный срок восстановления не указывается, однако СМИ сообщают, что лечение может затянуться до полугода. Напомним, что разыгрывающий получил травму во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции против "Хьюстона" (121:96, 1-1).