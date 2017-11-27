Тони Паркер: "Возвращаюсь в матче с "Далласом", очень рад, что снова играю"

Один из лидеров "Сан-Антонио" Тони Паркер подтвердил, что во вторник проведет первый матч в сезоне. Он также добавил, что провел тяжелые месяцы, потребовавшие большого терпения и силы духа.

Напомним, 35-летний француз из-за травмы не играл со второго раунда плей-офф НБА минувшего сезона.

– Я возвращаюсь в завтрашнем матче с "Далласом". Очень рад, что снова играю, – приводит пресс-служба "Сан-Антонио" слова Паркера. – Это были тяжелые месяцы, потребовавшие большого терпения и силы духа. Хочу поблагодарить всех, кто верил в мое возвращение. Болельщиков, семью, друзей, мою "группу восстановления" и "Сан-Антонио". Без вашей поддержки я бы не справился.

Матч "Сан-Антонио" – "Даллас" пройдет 28 ноября и начнется в 4.30 по московскому времени.