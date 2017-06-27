Тони Паркер: "Вернусь в строй в ноябре-декабре"

Разыгрывающий "Сан-Антонио" Тони Паркер заявил, что вернется в строй к концу года. 35-летний француз пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы колена.

- Чувствую себя немного лучше, я по-прежнему восстанавливаюсь, но хорошо, что идет хорошо, - цитирует Orange Паркера. - Я до сих пор в реабилитационном центре провожу большую часть времени. Но, в любом случае, восстановление - длительный процесс, который будет завершен до ноября или декабря. Не буду форсировать события, но я упорно тружусь каждый день.