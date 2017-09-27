Тони Паркер: "Мысли о завершении карьеры не приходили мне в голову"

Защитник "Сан-Антонио" Тони Паркер отметил, что не думал о завершении карьеры. Француз продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной еще в мае.

– Мысли о прекращении карьеры никогда не приходили мне в голову, – цитирует AFP Паркера, который хочет вернуться на паркет в середине ноября. – Просто хочу много работать и вернуться. Я не слушал, что говорят люди, сохранял позитив. Это важно для восстановления. Нужно думать только о положительных вещах. Меня окружают позитивные люди, которые очень мне помогают. Я хочу вернуться в форму и завершить карьеру как можно красивее.