Томас стал рекордсменом "Бостона" по результативности

Разыгрывающий защитник "Бостона" Айзейя Томас установил клубный рекорд по количеству матчей с 20 и более очками подряд. Как сообщает ESPN, в матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаого" (103:104) он набрал 29 очков в 41-й раз кряду. Таким образом, 28-летний американец превзошел Джона Хавличека, который в сезоне-1971/72 в 40 играх подряд набирал по 20 очков.

Move over, John Havlicek, Isaiah Thomas has the longest 20-point streak in Celtics history (via @EliasSports) pic.twitter.com/TJQNdegSQM – ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 17 февраля 2017 г.