09:15 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Томас стал рекордсменом "Бостона" по результативности

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Разыгрывающий защитник "Бостона" Айзейя Томас установил клубный рекорд по количеству матчей с 20 и более очками подряд. Как сообщает ESPN, в матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаого" (103:104) он набрал 29 очков в 41-й раз кряду. Таким образом, 28-летний американец превзошел Джона Хавличека, который в сезоне-1971/72 в 40 играх подряд набирал по 20 очков.

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Материалы REN-TV

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