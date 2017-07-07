Тимофей Мозгов: "В этом году будет сюрпризом для многих то, что я начну бросать "трешки"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов в интервью "СЭ" сравнил себя образца 2017 года с собой из 2010-го, а также сообщил, что в новом сезоне планирует исполнять трехочковые броски.

- Мозгов образца 2010 сильно отличается от Мозгова 2017 года?

- Как был красавчиком, так и остался! (смеется) На самом деле, отличается. Я получил в НБА столько опыта, плюс были чемпионаты Европы, мира, Олимпиада. Столько всего уже пройдено. Возможно, я уже не столь энергичен, но появилось больше уверенности в своих силах. Если бы мы играли один на один, то нынешний я не оставил бы себе прошлому ни одного шанса!

- В каких именно компонентах прибавили?

- Самое главное - в броске. Добавил больше уверенности, ну и везде по чуть-чуть.

- Роль центрового в НБА сейчас очень сильно меняется. Вы не думаете над тем, чтобы включить в свой арсенал трехочковый?

- Я начал работать над этим. На самом деле, я могу бросать трехочковые. Просто всегда был в таких командах, что там было кому их бросать. Посмотрим, я с тренером уже разговаривал. Мне кажется, в этом году будет сюрпризом для многих то, что я начну бросать "трешки" (смеется). Будет интересно. Но посмотрим. С тренером я предварительно переговорил, вроде бы как мы с ним на одной страничке. Но это не значит, что я, как Стефен Карри, буду безбашенно по 10 штук выпускать. У меня есть основная работа, которую я должен выполнять.

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