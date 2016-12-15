Тимофей Мозгов: "У "Лейкерс" нет сложных схем, мы просто наслаждаемся баскетболом"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов отметил, что главный тренер команды Люк Уолтон не пытается нарабатывать сложные схемы. По словам россиянина, он и его партнеры просто получают удовольствие от игры. На счету "Лейкерс" десять побед при 18 поражениях в этом сезоне.

- У нас нет сложной тактики и схем, - приводит Silver screen and roll слова Мозгова. - Мы просто играем в баскетбол и получаем наслаждение от игры. Не придумали ничего нового. Такого, чего раньше кто-то не знал. Мы наслаждаемся игрой, а тренер Уолтон помогает нам.