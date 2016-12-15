08:20 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Тимофей Мозгов: "У "Лейкерс" нет сложных схем, мы просто наслаждаемся баскетболом"

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Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов отметил, что главный тренер команды Люк Уолтон не пытается нарабатывать сложные схемы. По словам россиянина, он и его партнеры просто получают удовольствие от игры. На счету "Лейкерс" десять побед при 18 поражениях в этом сезоне. 

- У нас нет сложной тактики и схем, - приводит Silver screen and roll слова Мозгова. - Мы просто играем в баскетбол и получаем наслаждение от игры. Не придумали ничего нового. Такого, чего раньше кто-то не знал. Мы наслаждаемся игрой, а тренер Уолтон помогает нам.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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disss

Класс! 18 поражений и только 10 побед! И это Лейкерс. "Сложных схем нету", "наслаждаемся игрой"... Погонят скоро этого тренера поганой метлой и начнутся обмены "наслаждающихся"!

10:13

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