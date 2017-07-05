Тимофей Мозгов: "Тренер "Лейкерс" не хотел моего обмена"

Российский центровой Тимофей Мозгов, побывавший в гостях у "СЭ", рассказал, как узнал об обмене из "Лейкерс" в "Бруклин" и отметил, что переход стал для него неожиданностью.

- О том, что меня обменяют, не знал. К таким вещам не бываешь готов, хотя у меня есть опыт предыдущих переходов. Тут самое важное - бытовые вопросы: найти ребенку хорошую школу, жилье недалеко от нее и от тренировочного зала. За себя не переживаю - если есть где поспать и покушать, мне больше ничего не надо. В принципе, ничего страшного не произошло. Это не конец света. Я же продолжаю играть в баскетбол, а смена команды мне может пойти на пользу.

- Как узнали об обмене? Вас разбудил звонок агента со словами: "Тимофей, ты теперь играешь в другом клубе"?

- Да, единственное, я не спал, а обедал. А в остальном все так и было.

- Был ли момент, когда вы поняли, что не останетесь в "Лейкерс"?

- Нет, ничего не предвещало такого развития событий. Я готовился к сезону, к тому, что проведу его в Лос-Анджелесе. Решение об обмене принимал кто-то из менеджмента. Самое интересное, что и тренер (Люк Уолтон. - Прим. "СЭ") тоже заранее ничего не знал. Мы с ним обедали через неделю после моего перехода, и он сказал, что ни в коем случае не хотел меня обменивать. Когда спросили его мнения, он сказал "нет". (Антон БАБОШИН)

Полная версия интервью с Тимофеем Мозговым - в ближайшее время в "СЭ"