Тимофей Мозгов: "Швед абсолютно точно дотягивает и до уровня НБА"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов в интервью "Газете.Ru" отметил, что защитник "Химок" Алексей Швед спокойно мог бы выступать в НБА.

– Внимательно ли следите за результатами "Химок" и кого считаете главной звездой вашей бывшей команды?

– Главная звезда команды – Леха Швед, конечно. Знаю, что он феерит в составе химчан, хотя далеко не всегда получается смотреть матчи. Даже сейчас не знаю, получится ли у меня посмотреть полуфинал Единой лиги ВТБ против "Зенита" или нет…

Кстати, тот же Швед абсолютно точно дотягивает и до уровня НБА.

– Почему он тогда не возвращается в Америку?

– Сложно сказать, ведь его сезоны в "Миннесоте" и "Нью-Йорке" были действительно неплохими.

Возможно, в "Никс" ему просто предложили слишком крошечную зарплату. Это я не про то, что он гонится за деньгами, нет, просто совсем уж себя недооценивать тоже нельзя.