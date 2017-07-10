Тимофей Мозгов: "Расселл немного в шоке после обмена в "Бруклин"

Новичок "Бруклина" Тимофей Мозгов подчеркнул в интервью "Известиям", что его партнер по "Лейкерс" Д’Анджело Расселл, которого обменяли в нью-йоркскую команду вместе с ним, был "немного в шоке". По мнению россиянина, для 21-летнего американца переход в "Нетс" – возможность перезапустить карьеру.

– Вместе с вами из "Лейкерс" в "Нетс" перешел второй номер драфта 2015 года Д’Анджело Расселл. Как он воспринял это событие?

– Он немного в шоке. Мне кажется, что Д’Анджело не показывает всех своих эмоций и переживаний. Для него это "звоночек", возможность перезапустить карьеру и доказать, что его не зря так высоко оценивали на драфте.