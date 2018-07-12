Тимофей Мозгов: "Рад оказаться в первом клубе Шакила О`Нила"

Центровой Тимофей Мозгов рад переходу в "Орландо". Российский баскетболист пополнил состав "Мэджик" в резльтате трехстороннего обмена, участниками которого также стали "Шарлотт" и "Чикаго".

– Я не первый год в лиге и какого-то волнения нет, – цитирует ТАСС Мозгова. – Я просто готовлюсь, с оптимизмом жду предстоящий сезон. "Орландо" – отличный клуб, где начинал свою карьеру легендарный центровой Шакил О`Нил, мне приятно стать частью этой организации.

В сезоне-2017/18 россиянин выступал за "Бруклин". После его завершения он был обменен в "Шарлотт", а затем стал игроком "Орландо".