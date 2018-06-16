Тимофей Мозгов: "Прошедшим сезоном в НБА я очень недоволен. Он получился плохим"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов сказал, что в финале плей-офф НБА переживал за "Кливленд", в составе которого в 2016 году он стал чемпионом. "Кавальерс" потерпели поражение, уступив "Голден Стэйт" со счетом 0-4 в серии до четырех побед.

– Матчи финальной серии НБА практически не смотрел – только обзоры, – цитирует Scorum.me Мозгова. – Прямые трансляции проходили слишком поздно по московскому времени, а смотреть в записи как-то не хотелось. Рассчитывал глянуть несколько последних матчей, седьмой, но серия быстро закончилась. Не ожидал, что счет будет 4-0 – рассчитывал, что "Кливленд" поборется. За бывшую команду переживал, конечно, не так сильно, как если бы я там играл, но все же…

Сам я прошедшим сезоном в НБА очень недоволен. Он получился тяжелым для меня, плохим. Причем слом произошел достаточно резко, тренер просто сказал: "Ну, вот такая ситуация". Не было каких-то переходных периодов, раз – и все. Позже прошел личный разговор с тренером, но никакого толка из этого не вышло. Возможно, у коуча были какие-то мысли в голове на мой счет, но донести их не получилось, я так ничего и не понял. Общекомандная встреча по итогам сезона также ничего не прояснила. А о следующем сезоне разговор пока не заходил. Поживем – увидим.