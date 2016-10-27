Тимофей Мозгов: "После первого матча в сезоне мечтаю выспаться"

Баскетболист "Лейкерс" Тимофей Мозгов рассказал о своих впечатлениях от старта сезона в НБА. Игрок добавил, что его команде пока не хватает взаимопонимания.

В первом матче нового сезона НБА "Лейкерс" одержал победу над "Хьюстоном" – 120:114. Тимофей Мозгов в этой встрече набрал 12 очков, совершил 8 подборов и отдал 2 передачи.

– Как себя ощущаете в эмоциональном плане?

– Не могу сказать, что чувства переполняют. Приятно начинать сезон с победы, но устал сильно, – приводит RT слова Мозгова. – Возвращаюсь домой, мечтаю выспаться.

– Понятно, что впереди еще 81 матч регулярного чемпионата, однако сколько бы побед команда ни одержала, дебютная встреча запомнится больше других, согласны?

– Все познается в сравнении. Разумеется, первый официальный матч в новом коллективе – некая веха в карьере. Что касается команды, то мы выглядели совсем не безупречно, допускали ошибки в простейших ситуациях, не всегда понимали друг друга. Но на этапе становления важно демонстрировать характер, играть сердцем, тогда остальное при должном отношении придет само. Сегодня был именно такой день, мне показалось, что мы больше хотели выиграть.

– Вы провели на паркете 22 минуты…

– Конечно, всегда хочется играть больше, однако если команда побеждает, сложно быть недовольным. К тому же тренеру необходимо выкраивать время для молодых, смотреть, на что способен каждый из них в той или иной ситуации. Ни для кого не секрет, что у нас достаточно талантливых ребят, многим из которых нет еще 25, и за ними будущее "Лейкерс".

– Собой по итогам встречи остались довольны?

– Это специалисты и тренер должны оценивать, как сыграл Мозгов. На мой взгляд, каждому игроку есть куда расти, и я не исключение.