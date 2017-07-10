Тимофей Мозгов: "Обмен в "Бруклин"? Не надо искать тут подводных камней"

Новичок "Бруклина" Тимофей Мозгов подчеркнул в интервью "Известиям", что спокойно воспринял новость об обмене из "Лейкерс". 30-летний россиянин отметил: не нужно искать в этом переходе подводных камней.

– Ваш переход в "Бруклин Нетс" можно назвать одним из главных событий года в баскетболе. Для вас смена клуба стала эмоциональным потрясением? Или понимание того, что НБА – это еще и бизнес, все-таки дает некое внутреннее спокойствие?

– Я спокойно воспринял эту новость. Был немного удивлен такому повороту событий, но за семь сезонов в НБА ко мне уже пришло понимание того, что практически любого игрока здесь могут поменять в любой момент. Для меня это уже не первый обмен, так что ничего страшного не произошло. Я буду играть в баскетбол в сильнейшей лиге мира. Надеюсь, всё будет отлично. Конечно, появились небольшие проблемы с переездом семьи. Надо найти новую удобную квартиру, определиться со школой для ребенка.

– На баскетбольных форумах шутят, что "Бруклин" не может без русских игроков. За "Нетс" уже выступали Андрей Кириленко, Сергей Карасев...

– Так сложились обстоятельства, не надо искать тут подводных камней. Не думаю, что этот обмен был сделан для того, чтобы русский баскетболист играл в клубе русского владельца.