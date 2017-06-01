Тимофей Мозгов: "Никто не говорил нам "сливать" матчи ради драфт-пиков"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов в интервью "Газете.Ru" отметил, что главный тренер Люк Уолтон никогда не давал установки проигрывать матчи. Однако, по словам россиянина, подобная стратегия нынче популярна в НБА.

– В правильном ли направлении, по вашему мнению, движется клуб?

– Намекаете на то, что все сейчас "сливают" сезоны? (Смеется.)

Есть ощущение, что в наше время такая политика команд стала действительно популярной, неким модным трендом. Но мне это, честно говоря, не особо нравится – проигрывать я не очень-то и люблю.

Просто некоторые наши ребята сейчас еще не созрели, они пока не понимают, что значит быть профессионалом, поэтому вот такой результат.

– Примерно в середине минувшего регулярного чемпионата стало ясно: в плей-офф "Лейкерс" не попадает, команде стоит начинать борьбу за высокий выбор на драфте как можно скорее. Давал ли тренерский штаб установку относительного этого, намекая на ценность поражений?

– Прямой установки, конечно, не было. Никто не говорил нам: "Парни, вы не побеждайте, так как мы "сливаем" ради драфт-пиков". И лично за себя могу сказать – я играл, чтобы побеждать.

– Когда от "Лейкерс" можно будет ждать выхода в плей-офф?

– Это будет зависеть от того, что произойдет в межсезонье, – на рынке свободных агентов будет пара "больших" ребят, способных любую команду усилить, в том числе и нашу.

И мне кажется, что "Лейкерс" сейчас до плей-офф не так далеко, несмотря на низкое место в таблице регулярки завершающегося сезона.