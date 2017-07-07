Тимофей Мозгов: "Не вижу ни одной причины, почему Блатт был уволен из "Кливленда"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от совместной работы с Дэвидом Блаттом в "Кливленде". Также игрок выразил уверенность, что "Голден Стэйт", выигравший два из трех последних чемпионских титулов, не станет гегемоном.

– Дело давнее, но все знают отношение в России к Дэвиду Блатту, и его увольнение из "Кливленда" стало сенсацией. Хотелось бы услышать вашу версию, он действительно не нашел общий язык с первыми лицами команды?

– Я бы не сказал. Мне кажется, просто тяжело тренеру… Его уважали, но ему не хватало именно баскетбольного авторитета. На мой взгляд, он справлялся. Но такой бизнес. Меня поменяли – тоже никто ничего не спросил. Лично я не вижу ни одной причины, почему он был уволен. Но решение было принято, и, в конце концов, команда стала чемпионом. Получается, увольнение было правильным. Хотя чем руководствовались - мне непонятно.

– Леброн действительно больше чем игрок? Было много показательных моментов, когда он раздавал указания больше, чем Блатт.

– Нет, это все пытаются построить какую-то "Санта-Барбару". Понятно, что Леброн – огромная часть команды. Он – такая умная баскетбольная машина. И тренер к нему тоже прислушивался, это нормально. Но так, чтобы Леброн прям взял и сам стал тренером – это бред полный. Такого не было.

– Гегемония "Уорриорз" на несколько лет – это плохо для лиги?

– В НБА не бывает такого, чтобы одна и та же команда долго выигрывала титул. Становиться чемпионом три или четыре года подряд практически нереально. Можно выходить в финалы – есть пример "Сан-Антонио". Но все равно они по пять лет подряд не выигрывали. Все меняется. Новые талантливые игроки появляются, происходят переходы, обмены. Тот же Дюрант, "Голден Стэйт" с ним и без него – две разные команды. "Кливленд" сейчас наверняка попытается что-то сделать. В НБА нет такого, как в России, где ЦСКА уже 20 лет подряд занимает первое место – и что? Команды могут пять-шесть лет подряд выступать на высоком уровне, но игроки стареют, на их место с драфта приходят новые звезды.

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