Тимофей Мозгов: "Не решился хранить чемпионский перстень НБА дома"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов, перешедший этим летом из "Лейкерс" в "Бруклин", подчеркнул в интервью "Известиям", что у него сильная мотивация в НБА. Он также отметил, что хранит чемпионский перстень, завоеванный в составе "Кливленда", в банке.

– Расскажите, где храните перстень?

– Я завел специальную банковскую ячейку. Это награда очень ценная для меня. Не как ювелирное изделие, а как память о той победе "Кливленда". Я не прощу себе, если с ним что-то случится. Поэтому не решился хранить его дома.

– Чемпионский перстень НБА имеет и другой российский игрок Саша Каун. Общаетесь с бывшим партнером по "Кливленду"? О нем совсем ничего не слышно.

– Если он не хочет, чтобы о нем слышали, – видимо, для этого есть причины. Мы продолжаем поддерживать связь. Могу сказать, что Саша сейчас никак не связан с баскетболом.

– Как вы поддерживаете мотивацию для продолжения карьеры после завоевания чемпионского перстня?

– У меня очень сильная мотивация. Я знаю, что есть люди, которые проводят в НБА по 20 сезонов и ничего не выигрывают. Выступают в сильных командах, доходят до финала НБА, но не добиваются конечной цели. Мне повезло, что я стал частью команды, которая выиграла Кубок Ларри О’Брайена, но не хочется на этом зацикливаться. Жизнь не заканчивается. У меня много целей, которых я еще не достиг в НБА.