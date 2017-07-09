Тимофей Мозгов: "Не планирую играть за сборную России по баскетболу 3 на 3"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов отметил, что не планирует переходить в баскетбол 3 на 3. По его словам, несмотря на присутствие баскетбольного мяча, это другая игра. Ранее МОК включил стритбол в программу Олимпиады-2020.

- Я играю в НБА и буду развиваться и прогрессировать в этой лиге, - приводит ТАСС слова Мозгова. - Играть за сборную и вообще в стритбол я не планирую. Это, конечно, тоже игра с баскетбольным мячом, но другая.

Главное, что это теперь это олимпийский вид спорта, который придаст импульс развитию уличного баскетбола, и добавит стимула ребятам, у которых не получилось в большом баскетболе. Они смогут стать хорошими стритболистами.