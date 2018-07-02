Тимофей Мозгов: "Настроен оптимистично относительно предстоящего сезона"

Российский центровой Тимофей Мозгов счастлив оказаться в клубе "Шарлотт", владельцем которого является Майкл Джордан, и с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В межсезонье Мозгов был обменян "Бруклином" в клуб "Шарлотт". В НБА российский центровой также выступал за клубы "Денвер", "Нью-Йорк", "Кливленд" и "Лейкерс". В составе "Кливленда" в 2016 году он стал чемпионом НБА.

- Сейчас я нахожусь в расположении сборной России и о клубе не думаю, конечно, - цитирует ТАСС Мозгова. - Но с новым тренером (Джеймс Боррего) мы созванивались, общались, и я настроен оптимистично относительно предстоящего сезона в лиге. Сезон в "Бруклине" получился не самым успешным, но расстаемся мы абсолютно нормально, по-человечески.

С Джорданом я еще не общался, но, конечно, очень хочу пожать ему руку, поговорить. Он легенда.

Контракт 31-летнего Мозгова рассчитан до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за "Бруклин" 31 матч, набирал в среднем 4,2 очка и 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени.