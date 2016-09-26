Тимофей Мозгов: "Молодежь "Лейкерс" способна изменить мир"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов заявил о своей готовности к новому сезону. Также россиянин отметил, что рад присоединиться к команде, игры которой смотрел в детстве. Напомним, что центровой подписал с калифорнийцами четырехлетний контракт на 64 миллионов долларов.
– Думаю, наша молодежь способна изменить мир, – цитирует LA Daily News Мозгова. – Они юны и очень талантливы. Да, я готов к первому сезону в составе "Лейкерс". Разве вы не видите это по моему лицу? Когда я жил в России, мы могли видеть не так уж много матчей НБА. Только "Лос-Анджелес" и "Чикаго".
Mozzy #LakersMediaDay pic.twitter.com/lRiV6XYQYL– Los Angeles Lakers (@Lakers) 26 сентября 2016 г.
24 октября
ИМХО хуже чем прошлые сезоны Лейкерс сыграть не сможет. Дам 30% на попадание Лейкерс в плейофф. Верю в Уолтона.
00:49
FINIX
Когда я жил в России я играл на водке и пил балалайку... тьфу! Чикаго показывали, потому что там играл великий Джордан, а вот что нам даст трансляция самого пожалуй явного аутсайдера НБА?
22:52 26 сентября