Тимофей Мозгов: "Молодежь "Лейкерс" способна изменить мир"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов заявил о своей готовности к новому сезону. Также россиянин отметил, что рад присоединиться к команде, игры которой смотрел в детстве. Напомним, что центровой подписал с калифорнийцами четырехлетний контракт на 64 миллионов долларов.

– Думаю, наша молодежь способна изменить мир, – цитирует LA Daily News Мозгова. – Они юны и очень талантливы. Да, я готов к первому сезону в составе "Лейкерс". Разве вы не видите это по моему лицу? Когда я жил в России, мы могли видеть не так уж много матчей НБА. Только "Лос-Анджелес" и "Чикаго".