Тимофей Мозгов: "Мне почему-то кажется, что "Бруклин" - отличный вариант"

Российский центровой Тимофей Мозгов, побывавший в гостях у "СЭ", отметил, что переход в "Бруклин" - это отличный вариант для него. По его словам, он провел в новом клубе всего три дня.

– Понятно, что игрок в данном случае не имеет права выбора. Но теперь уже можете сказать – для вас "Бруклин" удачный вариант продолжения карьеры?

– Думаю, да. Время покажет, но мне почему-то кажется, что вариант отличный.

– Вы уже общались с генменеджером "Нетс" Шоном Марксом?

– Да. Хотя, честно говоря, не так долго. Я провел в Бруклине три дня, два из которых ушли на медобследование. На третий после пресс-конференции мы пообщались с Шоном минут 15. Но видно, что в команде идет обновление, и это межсезонье для них многое значит. Они должны подписать кого-то на рынке свободных агентов, не в этом году, так в следующем.

– А с владельцем клуба Михаилом Прохоровым уже встретились?

– Пока еще нет. (Антон БАБОШИН)

Полностью интервью Мозгова – скоро в "СЭ"